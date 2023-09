Calcio spagnolo: oggi assemblea nazionale di Fratelli dItalia, le parole di Giorgia Meloni – Adnkronos

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha aperto l’assemblea nazionale di Fdi con un discorso incentrato sui successi del governo nel contrastare fenomeni come i rave illegali, le occupazioni abusive e il traffico di esseri umani. Durante il suo intervento, Meloni ha sottolineato il suo impegno nel contrastare le piazze di spaccio e ha respinto le richieste di legalizzazione delle droghe, definendo tale scelta come vergognosa. Inoltre, Meloni ha denunciato il finanziamento di una nave Ong indagata per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, ribadendo l’importanza di gestire l’immigrazione in modo strutturale, fermando l’immigrazione illegale e gestendo quella legale in modo ordinato. Inoltre, la premier ha difeso la legge che punisce i genitori che non mandano i propri figli a scuola, definendo tale scelta come vergognosa. Durante il suo discorso, Meloni ha anche sottolineato i successi del governo nel rendere l’economia italiana più solida e aumentare la sua credibilità a livello internazionale. Ha inoltre annunciato la necessità di riorganizzare il partito a livello locale e di dare vita alla stagione dei congressi territoriali. Durante il suo intervento, Meloni ha difeso sua sorella e ha affermato che il suo ruolo nella segreteria politica non deve essere confuso con quello di segretario di Fratelli d’Italia. Ha denunciato gli attacchi e i tentativi di dossieraggio contro di loro, sottolineando che sono rimasti onesti e non ricattabili. Meloni ha inoltre ribadito i successi del governo nel contrastare la criminalità organizzata e la droga e ha criticato coloro che esultano per le difficoltà economiche dell’Italia. Durante il suo discorso, ha annunciato l’importanza di concentrare le risorse sulle priorità del governo nella legge di bilancio, come la difesa del lavoro, della sanità e della natalità. Ha inoltre parlato delle riforme costituzionali, fiscali e della giustizia che il governo intende realizzare. Meloni ha ribadito l’impegno del governo nel gestire l’immigrazione in modo strutturale, fermando l’immigrazione illegale e gestendo quella legale in modo ordinato, sottolineando la necessità di affrontare l’immigrazione come parte della politica estera e di difendere gli interessi dell’Italia nel dibattito internazionale. Infine, ha invitato il partito a organizzarsi al meglio per le elezioni europee e ha affermato che il loro obiettivo è di esaltare la propria identità.

“Social media scholar. Reader. Zombieaholic. Hardcore music maven. Web fanatic. Coffee practitioner. Explorer.” READ Calcio spagnolo: La Perla non paga gli stipendi per 350, un Ferragosto amaro