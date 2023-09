Calcio spagnolo: Olena Zelenska si sfoga con la Bbc – Ai nostri figli manca il padre, a me il marito

Olena Zelenska, moglie del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, è sempre stata un sostegno incondizionato per suo marito. In una recente intervista, parlando della situazione di guerra in Ucraina, Zelenska ha affermato che sarebbe molto più difficile per chiunque altro gestire questa situazione. Ha descritto suo marito come una persona forte e resiliente, che possiede le qualità necessarie per affrontare questa guerra.

Zelenska ha anche parlato delle difficoltà di gestire lo stress postraumatico e della necessità di trovare un equilibrio per tornare alla normalità. Ha sottolineato che vorrebbe una normalità anche per i suoi figli, che sono privati ​​del diritto di viaggiare e fare progetti. Nonostante il suo impegno costante nelle campagne di beneficenza, Zelenska è stata coinvolta anche a livello politico e diplomatico nelle capitali europee.

Nonostante tutto, Zelenska ha ammesso che la guerra ha avuto un impatto sulla sua vita, ma ha rassicurato il pubblico dicendo che il suo dolore viene dopo quello degli ucraini e delle migliaia di vedove di guerra. Lei e suo marito, definiti una “coppia di acciaio” dai commentatori ucraini, sono innamorati fin dall’adolescenza e continuano a lavorare insieme in televisione.

Nonostante la giovane età, Zelenska si trova ad affrontare una realtà molto diversa da quella che immaginava per il suo futuro. Tuttavia, cerca di cementare il consenso intorno a suo marito, evitando di apparire in posizione di forza rispetto al popolo ucraino. Sostiene che suo marito ha l’energia, la volontà, l’ispirazione e la testardaggine necessarie per affrontare questa guerra. Zelenska sottolinea anche l’importanza della resilienza di suo marito per tutti in questo momento difficile.

In conclusione, Olena Zelenska continua a credere e supportare suo marito, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nonostante gli ostacoli e le difficoltà, si impegna a essere un sostegno e a lavorare per un futuro migliore per il popolo ucraino.