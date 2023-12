Calcio spagnolo – Oliver Stone controcorrente: «Perché dico sì allenergia nucleare» – Corriere della Sera

Oliver Stone premiato al Torino Film Festival per il suo documento “Nuclear now”

Il regista statunitense, Oliver Stone, è stato premiato al Torino Film Festival per il suo ultimo lavoro documentario intitolato “Nuclear now”. Il film affronta il tema dell’energia nucleare come unica soluzione per il cambiamento climatico.

Durante la presentazione del documentario, Stone ha sostenuto che l’energia nucleare è l’unica strada per frenare gli effetti devastanti del cambiamento climatico. Basandosi sul libro di Joshua S. Goldstein e Staffan A. Qvist, il regista si concentra sulla soluzione nucleare al problema energetico.

Il film ricorda anche le terribili esperienze di Hiroshima e Nagasaki, così come gli incidenti di Three Mile Island, Chernobyl e Fukushima. Stone afferma che gli errori umani sono stati responsabili di tali incidenti, ma fa notare che il carbone uccide molte più persone a causa del suo impatto inquinante sull’ambiente.

Il documentario affronta inoltre l’utilizzo dell’energia nucleare in paesi come la Francia e la Cina, che hanno fatto affidamento su questa forma di energia per coprire gran parte delle proprie esigenze energetiche.

Secondo Stone, le energie rinnovabili non sono sufficienti per soddisfare la crescente domanda energetica mondiale. Le fonti rinnovabili come il vento e il sole hanno limitazioni sia in termini di efficienza che di disponibilità. Al contrario, l’energia nucleare potrebbe fornire una soluzione più sostenibile ed efficiente.

Il regista considera il suo documento come il più importante che abbia mai realizzato. Spera che il pubblico, dopo aver visto il film, si ponga delle domande e inizi una riflessione sul ruolo dell’energia nucleare nel futuro energetico del pianeta.

L’ultima creazione di Oliver Stone ha generato un acceso dibattito sulla questione nucleare e ha suscitato diverse opinioni contrastanti. Nonostante le controversie, il film ha dimostrato di essere un contributo significativo e ha reso necessario il dibattito su una questione così cruciale per il nostro futuro.