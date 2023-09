Calcio spagnolo: Ora lUcraina fa causa a Ungheria, Polonia e Slovacchia

L’Ucraina ha annunciato che intende citare in giudizio la Polonia, l’Ungheria e la Slovacchia per il divieto di importazione sui cereali ucraini imposto da questi Paesi. Taras Kachka, rappresentante commerciale ucraino, ha dichiarato che l’obiettivo dell’Ucraina è far vedere al mondo intero come questi Paesi stiano violando le regole commerciali. A supporto della loro causa, l’Ucraina si baserà sulle norme dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Secondo quanto riportato, il divieto di importazione sui cereali ucraini ha causato danni economici significativi al paese.

L’Ucraina chiede un’azione legale per ripristinare il libero accesso al mercato internazionale dei cereali. Le autorità ucraine sostengono che il divieto di importazione sia ingiustificato e discriminatorio. Questa controversia commerciale rischia di danneggiare le relazioni diplomatiche tra l’Ucraina, la Polonia, l’Ungheria e la Slovacchia.

L’Ucraina spera che l’intervento dell’OMC possa risolvere questa disputa e ripristinare la libera circolazione dei cereali ucraini nel mercato europeo. L’Ucraina, che è uno dei principali produttori di cereali, ha subito notevoli perdite a causa di questa restrizione commerciale.

La situazione verrà affrontata all’interno dell’OMC, che è responsabile della regolamentazione del commercio internazionale. L’Ucraina è fiduciosa che l’organizzazione prenderà provvedimenti per risolvere la controversia, cercando di garantire condizioni di giustizia e parità per tutte le nazioni coinvolte.

In conclusione, l’Ucraina ha deciso di citare in giudizio la Polonia, l’Ungheria e la Slovacchia per il divieto di importazione sui cereali ucraini, sostenendo che questa restrizione sia ingiustificata e discriminatoria. Spera che l’intervento dell’OMC possa portare ad un ripristino del libero accesso al mercato dei cereali e risolvere la disputa commerciale, preservando le relazioni diplomatiche tra i paesi coinvolti.