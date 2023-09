Calcio spagnolo: Pallone dOro 2023, Barella tra i 30 candidati: lista e quando si assegna

La prestigiosa rivista France Football ha annunciato la lista dei 30 candidati al Pallone d’Oro 2023. Questa attesa lista include alcuni dei nomi più importanti del calcio mondiale, tra cui il vincitore dell’anno scorso, Karim Benzema. Ma non è l’unico grande calciatore ad essere presente: anche Leo Messi, Haaland, Mbappé e Griezmann sono nella lista.

Ma questa lista non comprende solo i grandi nomi internazionali. Infatti, sono stati inseriti anche alcuni giocatori che hanno contribuito al trionfo del Napoli nello scorso campionato. Tra questi, troviamo giocatori come Kim Min-jae, Osimhen e Kvaratskhelia, che hanno dimostrato tutto il loro valore durante la stagione.

Tuttavia, la lista dei candidati vede la presenza di un solo giocatore italiano, Nicolo Barella dell’Inter. Una rappresentanza limitata per il calcio italiano, che sperava di avere più calciatori tra i candidati.

Una sorpresa inaspettata, invece, è l’assenza di Cristiano Ronaldo tra i nominati. Il calciatore portoghese, noto per i suoi numerosi successi, non è stato selezionato tra i candidati al prestigioso premio.

La cerimonia di assegnazione del Pallone d’Oro si terrà il prossimo 30 ottobre. In questa occasione, il vincitore dell’ambito premio verrà annunciato e celebrato. Sarà una serata di grande importanza per il mondo del calcio, in cui si assisterà all’omaggio ai migliori giocatori dell’anno.

L’appuntamento è quindi per il 30 ottobre, quando scopriremo chi si aggiudicherà il Pallone d’Oro 2023. Sarà una competizione avvincente tra i grandi nomi del calcio mondiale, e non vediamo l’ora di scoprire chi sarà il vincitore. Restate sintonizzati su Calcio Spagnolo per tutte le ultime notizie e aggiornamenti riguardo a questo prestigioso premio.