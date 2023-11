Calcio spagnolo: Papa Francesco al Tg1: Maradona o Messi? Io dico Pelé

Papa Francesco preferisce Pelé rispetto a Maradona e Messi come giocatori di calcio. Durante un’intervista, il Pontefice ha affermato che Pelé è il suo preferito tra i tre leggendari giocatori. Ha descritto Maradona come un grande talento nel calcio, ma ha sottolineato il suo fallimento come uomo. Secondo Papa Francesco, Maradona è stato influenzato da persone che lo lodavano senza aiutarlo a migliorare come persona.

Il Papa ha raccontato di avere incontrato Pelé una volta su un aereo a Buenos Aires. Durante il loro breve incontro, ha avuto l’opportunità di parlare con lui e ha elogiato la sua umanità. Papa Francesco ha osservato che, nonostante il suo enorme successo e fama, Pelé ha sempre dimostrato umiltà e rispetto verso gli altri.

Tuttavia, il Papa ha sottolineato che tutti e tre i giocatori sono grandi nel loro modo. Pelé, Maradona e Messi hanno ognuno le proprie specialità che li distinguono. Papa Francesco ha esortato i fan di calcio a non confrontare o giudicare i tre giocatori, ma ad apprezzarli per ciò che hanno contribuito al mondo del calcio.

Concludendo l’intervista, Papa Francesco ha evidenziato l’importanza di vedere l’umanità in ogni persona, compresi i giocatori di calcio. Ha sottolineato il fatto che il calcio, come qualsiasi altro sport, dovrebbe essere uno strumento per promuovere l’inclusione, la solidarietà e la fratellanza tra le persone.

In breve, il Papa preferisce Pelé rispetto a Maradona e Messi come giocatori di calcio, ma riconosce che ognuno di loro ha le proprie caratteristiche uniche che li rendono grandi nelle loro specialità. Papa Francesco incoraggia i fan di calcio a non fare confronti e a valorizzare il contributo di tutti e tre i giocatori al mondo del calcio.