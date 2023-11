Un grande cartello viene issato sulla testa di migliaia di persone in piazza che seguono l’Angelus dai maxischermi dell’hotel Santa Marta. Papa Francesco tiene la preghiera mariana non dalla finestra del Palazzo Apostolico come di consueto, ma dalla cappella interna dell’hotel Santa Marta a causa di un problema influenzale e alla polmonite. Monsignor Paolo Braida legge la riflessione al posto del Papa, che commenta e indica alcuni passaggi. I rabbini d’Italia criticano Papa Francesco per non aver mai denunciato pubblicamente il terrorismo di Hamas. La tv vaticana evita di fare primi piani al Papa e cambia l’inquadratura quando sta per tossire. Fuori, sulla piazza, la folla segue attenta l’Angelus e l’innalzamento del gigantesco abete di Natale. I familiari degli ostaggi israeliani in Vaticano esprimono la loro fiducia nel “soft power” del Papa per liberare la cugina Karina. Dopo l’Angelus, vengono affrontati i temi della pace in Ucraina e in Israele. Vengono ringraziati per la tregua e la liberazione di alcuni ostaggi, mentre si prega per la liberazione di tutti e per l’arrivo di aiuti umanitari a Gaza. Si sottolinea il conflitto ucraino e si ricorda l’anniversario dell’Holodomor, il genocidio che causò la morte di due milioni di ucraini per fame sotto Stalin. Il Papa lancia un appello per la Cop28 e l’emergenza climatica, annunciando che la prossima settimana sarà negli Emirati Arabi. Chiede inoltre di pregare per lui.

Titolo: Papa Francesco tiene l’Angelus dall’hotel Santa Marta e affronta temi di pace e clima

In migliaia hanno affollato piazza San Pietro per seguire l’Angelus di Papa Francesco attraverso i maxischermi dell’hotel Santa Marta. Questa settimana, il Santo Padre ha scelto di tenere la preghiera mariana dalla cappella interna dell’hotel a causa di un problema influenzale e alla polmonite che lo ha colpito. Monsignor Paolo Braida ha letto la riflessione al posto del Papa, che ha commentato e indicato alcuni passaggi.

Tuttavia, non tutti sono soddisfatti del pontificato di Papa Francesco. I rabbini d’Italia hanno criticato il Santo Padre per non aver mai denunciato pubblicamente il terrorismo di Hamas. Alcuni osservatori hanno inoltre notato che la tv vaticana ha evitato di fare primi piani al Papa, cambiando l’inquadratura quando ha mostrato segni di tossire.

Nel frattempo, fuori nella piazza, la folla attenta ha seguito non solo l’Angelus, ma anche l’innalzamento del gigantesco abete di Natale. Questo evento ha segnato l’inizio delle celebrazioni natalizie nella Città del Vaticano.

In un altro sviluppo significativo, i familiari degli ostaggi israeliani in Vaticano hanno espresso fiducia nel “soft power” di Papa Francesco per liberare la loro cugina Karina. Sperano che il Papa possa fare la differenza nel negoziato per il suo rilascio.

Dopo l’Angelus, il Papa ha affrontato importanti temi di pace, tra cui la situazione in Ucraina e in Israele. Ha elogiato il recente accordo di tregua e la liberazione di alcuni ostaggi, ma ha anche pregato per la liberazione di tutti gli ostaggi e per l’arrivo di aiuti umanitari a Gaza.

Durante il suo discorso, Papa Francesco ha sottolineato il conflitto ucraino e ha ricordato l’anniversario dell’Holodomor, il genocidio che ha causato la morte di due milioni di ucraini per fame sotto Stalin. Ha chiesto ai fedeli di pregare per le vittime di questa tragedia e di impegnarsi per prevenire simili atrocità in futuro.

Infine, il Santo Padre ha lanciato un appello per la Cop28 e l’emergenza climatica, annunciando che la prossima settimana si recherà negli Emirati Arabi. Ha chiesto anche ai suoi fedeli di pregare per lui durante il suo viaggio.

Con questa poderosa e significativa celebrazione dell’Angelus, Papa Francesco continua ad affrontare temi importanti e a impegnarsi per la pace e il bene dell’umanità.