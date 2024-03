Calcio spagnolo: Pentagono avverte se Kiev perde, Nato combatterà contro Russia

Il leader supremo iraniano Ali Khamenei ha votato e ha incoraggiato attivamente la partecipazione alle elezioni legislative e dell’Assemblea degli Esperti in corso nel paese. Ha sottolineato l’importanza di votare al più presto, poiché gli occhi del mondo sono puntati sull’Iran in questo momento cruciale.

I risultati preliminari sembrano indicare i ‘principalisti’ come i probabili vincitori, mentre il Fronte riformista ha deciso di boicottare le elezioni. L’affluenza alle urne sarà fondamentale per valutare il sostegno popolare al sistema politico in Iran. Le stime attuali indicano un’affluenza compresa tra il 37% e il 46%, con significative disparità tra la partecipazione a Teheran e nelle province.

In un discorso, il leader supremo ha lanciato appelli per una partecipazione “massiccia” alle elezioni al fine di deludere i nemici che stanno osservando l’Iran da vicino. Questo momento politico è cruciale per il futuro del paese e per la sua posizione internazionale. Resta da vedere come si evolveranno gli eventi e quali saranno le implicazioni di queste elezioni per l’Iran e per la comunità internazionale.