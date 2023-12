Calcio spagnolo: Perché Biden rischia di perdere lUcraina (e quel precedente di Roosevelt)

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sta cercando di far passare l’ultima rata di aiuti americani all’Ucraina per difendere la sua libertà e integrità territoriale. Secondo i funzionari americani, se il presidente russo Vladimir Putin riuscisse ad annettere una parte del territorio ucraino, i suoi appetiti di espansione imperiale non si fermeranno qui. Alcuni membri della NATO, tra cui i Paesi Baltici, potrebbero essere i prossimi obiettivi per la ricostruzione dell’impero russo-sovietico nell’Europa dell’Est.

L’obiettivo di aiutare l’Ucraina va oltre la difesa della sua libertà e integrità territoriale. Secondo gli esperti, è anche un modo economicamente conveniente per proteggere gli Stati Uniti stessi. Joe Biden confronta la sua analisi con quella del presidente americano Franklin D. Roosevelt durante l’aggressione di Adolf Hitler in Europa. Roosevelt non riuscì a convincere gli americani che l’espansionismo nazista li minacciava.

Tuttavia, la questione degli aiuti all’Ucraina è diventata una questione politica interna negli Stati Uniti. Il Senato ha bocciato gli aiuti a causa della spaccatura politica e delle richieste di compromesso dei repubblicani sul tema dell’immigrazione clandestina. Alcuni democratici, come Bernie Sanders, sono critici degli aiuti ad Israele, ma non all’Ucraina.

All’interno del Partito Repubblicano emergono divisioni tra l’ala isolazionista guidata dall’ex presidente Donald Trump e l’establishment atlantista, ostile alla Russia e alla Cina. Inoltre, l’elettorato americano, sia di destra che di sinistra, non è unanime sulla minaccia che l’Ucraina rappresenta per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. La questione migratoria è una delle principali preoccupazioni degli elettori americani e potrebbe influenzare la campagna del 2024, mentre la politica estera è meno sentita.