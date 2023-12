Calcio spagnolo: perché i tagli dei tassi non sono imminenti – Il Sole 24 ORE

Le analisi sulla politica monetaria negli Stati Uniti si stanno concentrando sulla prossima fase, considerata più vicina dopo i dati macroeconomici favorevoli. La Federal Reserve dovrà evitare che si creino aspettative che non può soddisfare, tagliando i tassi troppo presto. Gli investitori sono entusiasti dei dati sull’inflazione, che sembrano indicare che l’obiettivo del due per cento potrebbe essere raggiunto rapidamente. Le aspettative di inflazione sembrano essere sotto controllo secondo le misure dei mercati. La Federal Reserve dovrà valutare attentamente il tasso di crescita dei salari, che sta superando quello dei prezzi. Nonostante i buoni dati sul PIL, la velocità delle retribuzioni dovrà essere valutata con attenzione.

In conclusione, la politica monetaria negli Stati Uniti sembra entrare in una fase chiave dopo i dati macroeconomici positivi. Le aspettative di inflazione sembrano essere sotto controllo, ma la Federal Reserve dovrà gestire attentamente la situazione per evitare errori. La valutazione della crescita dei salari e l’equilibrio tra pil e retribuzioni saranno elementi cruciali nel prendere decisioni sul futuro della politica monetaria.