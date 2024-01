Calcio spagnolo: perché imparare a inghiottire le pillole fa bene ai piccoli pazienti, ai genitori e al Pianeta

La deglutizione delle pillole può essere appresa già a partire dai 4 anni, secondo quanto affermano gli esperti. Secondo uno studio condotto da esperti del settore medico, l’uso delle pillole è più sicuro, economico e sostenibile rispetto ai medicinali liquidi.

Il passaggio dalle formulazioni liquide alle pillole potrebbe anche portare a risparmi significativi. Secondo un altro studio, il cambio da liquidi a pillole potrebbe permettere risparmi fino a 200mila dollari all’anno.

Uno dei vantaggi principali delle pillole rispetto ai liquidi è la possibilità di dosarle in modo più preciso, evitando sprechi. Gli errori di dosaggio con le formulazioni liquide sono molto comuni tra i genitori, ma con le pillole questo rischio viene praticamente eliminato.

Oltre a ciò, alcune formulazioni liquide possono essere sgradevoli da prendere e contenere additivi dannosi per i denti. Le pillole, invece, possono essere ingerite senza problemi, senza compromettere la salute dentale.

Ma non solo i vantaggi sono per i pazienti e i loro genitori, le pillole hanno anche un minore impatto ambientale rispetto ai flaconi di liquidi. Grazie alle loro confezioni più piccole e leggere, le pillole riducono l’emissione di rifiuti e contribuiscono alla sostenibilità ambientale. Inoltre, hanno anche una durata di conservazione più lunga e richiedono meno energia nel loro utilizzo.

Per i genitori che sono preoccupati per l’apprendimento della deglutizione delle pillole da parte dei loro figli, esiste una tecnica chiamata KidzMed nel Regno Unito. Questa tecnica insegna ai bambini come ingoiare le pillole in modo giocoso, rendendo l’esperienza più piacevole e meno stressante.

In conclusione, sia per ragioni di praticità, sicurezza ed economicità, l’uso delle pillole può essere considerato una scelta intelligente per i pazienti di tutte le età.