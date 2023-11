Calcio spagnolo: perché la pressione arteriosa è più pericolosa se è alta di notte. Sintomi e cosa fare

Uno studio recentemente pubblicato su Lancet ha confermato che l’ipertensione notturna svolge un ruolo cruciale come fattore di rischio per le malattie cardiovascolari. Secondo la ricerca, l’ipertensione notturna è addirittura più pericolosa dell’ipertensione diurna, influenzando maggiormente il rischio di morte per cause cardiovascolari.

In particolare, è emerso che la pressione sistolica valutata nell’arco delle 24 ore è ben cinque volte più correlata al rischio di morte rispetto alla pressione misurata in ambulatorio. Questi risultati evidenziano l’importanza di monitorare attentamente la pressione arteriosa notturna per individuare eventuali segni di ipertensione mascherata o sostenuta.

Per fortuna, esistono farmaci antipertensivi in grado di ridurre efficacemente l’ipertensione notturna agendo sul sistema nervoso autonomo. Pertanto, è fondamentale considerare una terapia farmacologica adeguata per mantenere sotto controllo la pressione arteriosa durante le ore notturne.

Inoltre, è consigliato fare un controllo regolare della pressione arteriosa a partire dai 20 anni, con una frequenza maggiormente incrementata dopo i 40 anni. Si raccomanda inoltre di tenere sotto controllo la pressione differenziale, che riflette l’aumento della rigidità delle grandi arterie e può essere associata a un maggior rischio cardiovascolare.

Sebbene non esista una terapia specifica per la pressione differenziale elevata, è possibile calibrare il trattamento antipertensivo per mantenere un equilibrio tra la pressione sistolica e diastolica.

Ricordiamo infine che la pressione arteriosa normale dovrebbe essere inferiore a 140/90 mmHg, con valori ideali inferiori a 130/85 mmHg. Pertanto, è indispensabile imparare a controllare regolarmente la pressione arteriosa al fine di prevenire le malattie cardiovascolari.

