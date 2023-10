Calcio spagnolo: Perché Putin si trova in Cina (dove ha incontrato Orbán): energia, droni e conflitto tra Hamas e Israele

“Vladimir Putin in Cina per discutere contratti energetici e tecnologici”

Vladimir Putin, presidente della Russia, si è recato in Cina per partecipare al terzo forum della Belt and Road Initiative. L’incontro, sebbene possa sembrare una formalità, ha un’importanza notevole nel contesto internazionale.

Uno degli obiettivi principali di Putin è ottenere nuovi contratti energetici, considerando che l’economia russa è fortemente dipendente dagli idrocarburi. Tra i progetti in discussione, rientra la costruzione di un gasdotto dalla Siberia alla Cina e la produzione di petrolio e gas nell’isola di Sakhalin.

Inoltre, Putin spera di ottenere tecnologie cinesi per aumentare la produzione di droni civili in Russia. I rapporti tra Putin e Xi Jinping sono molto stretti anche sul fronte della politica estera, con entrambi che sostengono la necessità di un cessate il fuoco tra Hamas e Israele.

L’incontro tra Putin e Xi Jinping potrebbe quindi servire anche come occasione per ripristinare le relazioni internazionali e regionali. Inoltre, Viktor Orbán, presidente dell’Ungheria, si è allontanato dall’Europa e ha incontrato Putin per discutere proprio del cessate il fuoco in Ucraina.

Orbán ha anche incontrato Xi Jinping per rafforzare le relazioni tra Ungheria e Cina. Nonostante le sanzioni e l’operazione militare in corso, l’Ungheria continua a cercare la cooperazione economica con la Russia.

Orbán sta giocando su entrambi i fronti internazionali, cercando il sostegno sia della Russia che della Cina. È importante sottolineare che Orbán ha anche pubblicato una raccomandazione europea sulla protezione delle tecnologie dall’influenza cinese, ma allo stesso tempo continua a cercare relazioni economiche con la Cina.

Con l’incontro tra Putin e Orbán, l’attenzione si concentra sulla dinamicità delle relazioni internazionali, con i leader che cercano di ottenere sostegno economico e politico fuori dai confini europei.