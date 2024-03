Calcio spagnolo – Perugia indaga su Fedez, Cristiano Ronaldo e Guido Crosetto ma esclude dossieraggio – Agenzia ANSA

Ministri e personaggi di spicco nel mirino dell’indagine sulla presunta spionaggio del finanziere Pasquale Striano

Un’indagine condotta dalla Procura di Perugia ha rivelato che diversi personaggi noti, tra cui ministri come Guido Crosetto, Francesco Lollobrigida, Marina Elvira Calderone, Gilberto Pichetto Fratin e Adolfo Urso, insieme a Marta Fascina, Giuseppe Conte e Matteo Renzi, così come personaggi famosi come Fedez, Cristiano Ronaldo e l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, sarebbero stati oggetto di accessi abusivi alla banca dati delle Segnalazioni di operazioni sospette.

Nonostante non vi siano prove concrete di realizzazione di dossier su personalità politiche, l’indagine ha rivelato circa 800 accessi ritenuti abusivi al sistema informatico delle operazioni sospette. Pasquale Striano, il finanziere coinvolto nell’indagine, avrebbe compiuto ricerche su diverse personalità senza risultati concreti.

L’indagine ha coinvolto una quindicina di persone, tra cui giornalisti solidarizzati dall’Usigrai, ma non vi è stata alcuna evidenza che Striano abbia ricevuto denaro in cambio delle informazioni raccolte. La vicenda ha avuto riflessi politici, con richieste di ispezioni sulla procura antimafia da parte di esponenti come Gasparri, il quale ha espresso preoccupazione riguardo all’ombra gettata sull’istituzione.

Magistrati di Perugia hanno sottolineato che non vi è stata un’attività di dossieraggio vera e propria, ma che sono stati riscontrati accessi abusivi al sistema informatico. Resta ora da chiarire quali saranno le conseguenze di queste rivelazioni e se verranno intraprese azioni specifiche nei confronti dei responsabili.