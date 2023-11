Calcio spagnolo: Piccole variazioni nel mercato del lavoro a settembre

Il mercato del lavoro in Italia ha mostrato poche variazioni nel mese di settembre, secondo i dati recentemente comunicati dall’Istat. Il tasso di disoccupazione è aumentato dello 0,1%, raggiungendo il 7,4% della popolazione in età lavorativa. Tuttavia, c’è una buona notizia: la disoccupazione giovanile è diminuita dello 0,1%, arrivando al 21,9%. Inoltre, il tasso di occupazione è aumentato dello 0,2%, raggiungendo il 61,7% della popolazione in età lavorativa.

Un dato sorprendente è che nonostante la fase di stagnazione economica che il paese sta attraversando, il numero delle persone occupate ha raggiunto il record storico di 23 milioni e 656 mila. Questo incremento è in parte dovuto alla leggera diminuzione degli inattivi, che hanno registrato un calo dello 0,2%, arrivando al 33,2%.

Ulteriormente, nel mese di settembre sono stati registrati 42 mila occupati in più rispetto ad agosto e addirittura 512 mila in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. C’è però un’altra faccia della medaglia: il numero di inattivi è diminuito di 92 mila rispetto ad agosto, ma i disoccupati sono aumentati di 32 mila.

Interessante osservare come l’incremento dell’occupazione sia stato particolarmente evidente tra gli uomini, i dipendenti permanenti, gli autonomi, i giovani sotto i 35 anni e le persone con almeno 50 anni. Al contrario, si è verificato un calo tra le donne, i dipendenti a termine e le persone tra i 35 e i 49 anni.

Riguardo ai tipi di contratti, il numero di assunzioni a tempo indeterminato è aumentato di 27 mila rispetto ad agosto, mentre i contratti a termine sono diminuiti di 12 mila unità. Inoltre, sono stati registrati 27 mila lavoratori autonomi in più.

A livello europeo, nella zona euro la disoccupazione è aumentata dello 0,1%, passando dal 6,4% al 6,5%. La situazione della disoccupazione giovanile è migliore rispetto all’Italia, raggiungendo il 14% nell’intera area.

In Germania, il tasso di disoccupazione è rimasto stabile al 3%, mentre in Francia si è fermato al 7,3%. In Spagna, invece, c’è stato un leggero aumento dello 0,1%, con una disoccupazione che ha raggiunto il 12%.

Questi dati offrono un’idea della situazione del mercato del lavoro italiano e delle differenze rispetto ad altri Paesi europei. Sebbene il tasso di disoccupazione sia cresciuto leggermente, è incoraggiante notare che il numero delle persone occupate continua ad aumentare nonostante le difficoltà economiche.