Calcio spagnolo – Pil, la commissione Ue taglia le stime di crescita per lItalia (+0,7% nel 2024) e per lEurozona …

In Italia, si prevede un’accelerazione degli investimenti nel 2025, grazie all’attuazione dei progetti sostenuti dal Pnrr. Questo stimolerà la spesa per le infrastrutture e l’acquisto di beni materiali e immateriali delle imprese, che beneficeranno anche del miglioramento delle condizioni finanziarie.

Secondo le previsioni economiche invernali della Commissione Europea, nessun paese dell’eurozona si troverà in recessione nel 2024. Tuttavia, la Germania avrà la crescita del PIL più bassa, con soli 0,3%, seguita dall’Olanda con 0,4% e l’Estonia, l’Austria e la Finlandia con 0,6%. L’Italia, invece, crescerà dello 0,7%, la Francia dello 0,9% e la Spagna del 1,7%.

Tuttavia, nonostante i segnali di ripresa, l’economia dovrà ancora affrontare molte incertezze. A dicembre, la Bce, il FMI e l’OCSE hanno rivisto al ribasso le previsioni di crescita per il 2024. La Germania è già finita in recessione e ha ridotto le previsioni di crescita dal 1,3% allo 0,2%, secondo il ministro dell’Economia Robert Habeck.

Un altro aspetto positivo nell’ambito dell’economia italiana è la diminuzione costante dell’inflazione rispetto al picco del 2022. Ciò è dovuto al calo dei prezzi dell’energia e ad aumenti moderati dei prezzi dei servizi. A gennaio, l’inflazione è rimasta al di sotto dell’1%.

Tuttavia, nel 2025, l’Italia e la Germania avranno una crescita del PIL relativamente bassa, rispettivamente dell’1,2%. Saranno gli ultimi posti tra i grandi paesi europei, mentre la Francia avrà una crescita dell’1,3%, l’Olanda del 1,4% e la Spagna del 2%.

