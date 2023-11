Calcio spagnolo: Pioli ha scelto tra Krunic e Adli per la probabile formazione col Dortmund

Il Milan si prepara all’importante sfida contro il Borussia Dortmund, che si disputerà presso lo storico stadio di San Siro. L’obiettivo della squadra rossonera è senza dubbio la vittoria.

Tuttavia, il tecnico Pioli dovrà fare i conti con un’importante emergenza causata da numerosi infortuni e squalifiche. I giocatori Leao, Musah, Kalulu, Kjaer, Pellegrino e Okafor saranno assenti per questa partita.

Questa situazione ha costretto Pioli a fare alcune scelte obbligate nella formazione. Saranno protagonisti Krunic e Loftus-Cheek, che avranno la difficile responsabilità di far fronte alle assenze di alcuni elementi chiave.

Nel frattempo, l’attaccante Chukwueze avrà l’importante ruolo di completare il tridente offensivo insieme a Pulisic e Giroud. La capacità di creare gioco e segnare gol di questi tre giocatori sarà fondamentale per le ambizioni del Milan.

La probabile formazione per questa partita vedrà Maignan in porta, Calabria, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez in difesa. A centrocampo ci saranno Krunic e Reijnders, mentre in attacco vedremo Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic e Giroud.

Sarà una partita decisiva per il Milan, che cercherà di ottenere il massimo numero di punti possibile per continuare a lottare nei piani alti della classifica. Non sarà facile, ma con una buona performance e un atteggiamento vincente, i rossoneri potranno sicuramente ambire alla vittoria.

I tifosi del Milan sono pronti a sostenere la squadra e a incitare i giocatori durante tutto il match. Sarà una serata da ricordare per i tifosi presenti allo stadio e per tutti coloro che seguiranno la partita da casa.

Non resta che attendere con ansia l’inizio del match e sperare che il Milan possa ottenere il risultato sperato. Forza Milan!