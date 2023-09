Calcio spagnolo: prenotazione Amazon dei vari modelli dellApple iPhone 15 – Multiplayer.it

Amazon Italia ha recentemente lanciato una pagina dedicata ai modelli di Apple iPhone 15, che sono ora disponibili in preordine. I prezzi di questi nuovi smartphone variano da 979€ a 1.989€, offrendo una gamma di opzioni per gli acquirenti. È possibile trovare la lista completa degli smartphone su Amazon Italia, dove i clienti possono effettuare i preordini in vista della data di uscita fissata per il 22 settembre 2023.

Nonostante l’entusiasmo intorno a questo atteso lancio, non ci saranno sconti di lancio nella prossima settimana. Ciò significa che i prezzi predefiniti rimarranno invariati, quindi è consigliabile non aspettare troppo se si desidera ottenere uno di questi nuovi modelli al lancio.

Ciò che rende il lancio dell’iPhone 15 così emozionante è il fatto che Apple abbia annunciato quattro diverse varianti: il modello base, il modello Plus, il modello Pro e il modello Pro Max. Ognuno di questi offre caratteristiche e prestazioni superiori rispetto al modello precedente, con prezzi crescenti a seconda delle opzioni scelte.

Le differenze tra i modelli includono dimensioni, componenti interni e durata della batteria. Per ulteriori dettagli su queste differenze, si consiglia di leggere l’articolo dedicato sul nostro sito “Calcio spangnolo”.

Mentre l’entusiasmo per il lancio dell’iPhone 15 continua a crescere, non si sa ancora quanti smartphone saranno disponibili su Amazon Italia. Pertanto, è consigliabile agire tempestivamente se si desidera garantirsi uno di questi nuovi modelli al lancio.

In conclusione, Amazon Italia offre ai clienti l’opportunità di preordinare i modelli di Apple iPhone 15, con prezzi che vanno da 979€ a 1.989€. La data di uscita di tutti i modelli è il 22 settembre 2023 e non sono previsti sconti di lancio nella prossima settimana. Con quattro varianti disponibili, ognuna con caratteristiche e prestazioni superiori, è consigliabile fare una scelta in base alle proprie esigenze e preferenze. Ulteriori dettagli sulle differenze tra i modelli possono essere trovati sul nostro sito “Calcio spangnolo”. Non perdete l’opportunità di acquistare il vostro iPhone 15 al lancio e pre-ordinatelo oggi stesso su Amazon Italia.