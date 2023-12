Il balletto delle poltrone durante la prima del Don Carlo a La Scala di Milano ha sollevato molte polemiche e ha scatenato un vero e proprio caso istituzionale. La sinistra, nelle sue bugie, ha cercato di creare un’atmosfera di tensione e discordia intorno a questo evento culturale di grande rilievo. Tuttavia, il sindaco di Milano, Sala, ha ideato un disegno che si è rivelato un fallimento totale.

Durante la rappresentazione, si è notata la complicità dei rappresentanti sindacali presenti. Sembra che essi abbiano sostenuto le azioni di chi ha causato il tumulto all’interno del teatro. Tra gli spettatori, il loggionista Vizzardelli ha attirato l’attenzione del noto giornalista Gramellini, che sembra essere diventato un suo fervente sostenitore.

Inoltre, è stata avanzata la proposta di trasformare la senatrice Liliana Segre in testa d’ariete antigovernativa. Un’idea controversa, che ha generato un dibattito acceso sulla necessità di riconoscere le istituzioni e i suoi rappresentanti.

A raccontare il finale degli avvenimenti è stato l’esperto giornalista Alessandro Sallusti, che ha descritto il comportamento del “cretino in frac e cilindro” che, nonostante tutto, ha ottenuto l’elogio della stampa. Un nuovo eroe da quattro soldi della sinistra, che ha suscitato grande indignazione e disperazione nei confronti del sindaco Sala.

In conclusione, la prima del Don Carlo a La Scala ha destato molte discussioni e controversie. I fatti accaduti durante lo spettacolo hanno dimostrato la volontà della sinistra di creare un caso istituzionale, utilizzando bugie per alimentare un clima di tensione. Tuttavia, il fallimento del disegno ideato dal sindaco Sala, la complicità dei rappresentanti sindacali e la disperazione di quest’ultimo hanno messo in evidenza la mancanza di concretezza di certe proposte. E, nonostante tutto, un “cretino in frac e cilindro” è riuscito a ottenere osanna dalla stampa, diventando il nuovo eroe da quattro soldi della sinistra.