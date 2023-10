Calcio spagnolo – Primo caso di Influenza 2023 tra gli adulti a Genova

‘Oggi, il 2 ottobre 2023, è stato individuato il primo caso di influenza negli adulti in Italia. Si tratta di un signore di 76 anni, ricoverato il 29 settembre presso il Policlinico San Martino di Genova con diagnosi di polmonite da influenza A (H1N1). Secondo il direttore del reparto malattie infettive, questo è il primo caso di influenza negli adulti nel 2023, dopo un bambino di 4 anni a Parma.

L’arrivo dell’influenza così presto nel mese di settembre fa pensare ad una stagione influenzale anticipata, con picchi di casi già previsti per novembre-dicembre. Per prevenire la diffusione dell’influenza, è stato consigliato di vaccinarsi nel mese di ottobre.

Il primo caso di influenza in Italia è stato riscontrato il 26 settembre su un bambino di 4 mesi a Parma. Fortunatamente, grazie alla terapia antivirale, le sue condizioni sono migliorate.

L’epidemiologo Giovanni Rezza ha dichiarato che quest’anno l’influenza potrebbe non raggiungere i livelli della stagione precedente, ma non si può prevedere con precisione l’impatto. Secondo l’OMS, l’attività influenzale è stata segnalata in tutte le zone nel periodo febbraio-agosto 2023, con il virus dell’influenza A che prevale su quello dell’influenza B.

Europa, Nord Africa e Sudamerica tropicale sono le regioni in cui l’influenza B ha predominato. L’OMS ha annunciato le raccomandazioni per la composizione del vaccino per la prossima stagione influenzale nell’Emisfero Sud nel 2024.’

