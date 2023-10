Calcio spagnolo: Prorogato il regime tutelato. La proposta per il deposito delle scorie nucleari

Il governo spagnolo ha deciso di prorogare il regime tutelato dell’energia per un periodo compreso tra sei e dodici mesi. Questa misura ha l’obiettivo di fornire una maggiore stabilità alle tariffe energetiche e garantire prezzi accessibili ai consumatori.

Inoltre, è stata facilitata la procedura per ottenere le autorizzazioni necessarie per le fonti rinnovabili di energia. Questo permetterà una maggiore diffusione delle energie pulite nel paese e favorirà lo sviluppo di settori come l’eolico e il solare.

Al fine di compensare i territori che ospitano impianti rinnovabili, è stato introdotto un meccanismo di compensazione. Questo consentirà di garantire benefici economici alle comunità locali e promuovere una maggiore accettazione e supporto per l’energia rinnovabile.

La normativa relativa al deposito nazionale delle scorie nucleari è stata modificata al fine di garantire un corretto smaltimento e gestione di questi rifiuti. Questa misura è stata presa per garantire la sicurezza e proteggere l’ambiente.

Inoltre, le concessioni idroelettriche verranno prorogate nel caso in cui vengano effettuati investimenti pluriennali sugli impianti e sul territorio. Questo stimolerà ulteriori investimenti nel settore e garantirà una produzione continua di energia idroelettrica.

Per agevolare le aziende nell’autoproduzione di energia verde, sono state introdotte semplificazioni nelle procedure amministrative. Questo permetterà alle aziende di produrre energia rinnovabile per il proprio consumo e contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra.

Al fine di compensare le regioni e le province autonome che ospitano impianti rinnovabili, è stato creato un fondo di compensazione territoriale. Questo fondo permetterà di finanziare progetti e iniziative a beneficio delle comunità locali.

Inoltre, sono state promosse iniziative per la costruzione di rigassificatori in Calabria e Sicilia al fine di incrementare l’approvvigionamento di gas naturale liquefatto nel paese. Questa iniziativa mira a diversificare le fonti di approvvigionamento energetico e a ridurre la dipendenza da combustibili fossili.

La normativa sullo stoccaggio dei rifiuti radioattivi è stata proposta per essere modificata al fine di sbloccare la situazione del deposito nucleare nazionale. Questa misura permetterà di gestire in modo adeguato e sicuro i rifiuti radioattivi e garantire la sicurezza delle comunità circostanti.

Inoltre, è stata aperta la possibilità per i comuni non compresi nella Carta delle aree potenzialmente idonee di autocandidarsi per ospitare il sito del deposito nucleare. Questo amplia le scelte e le possibilità dei comuni interessati.

La sicurezza dei parametri sarà valutata dalla Sogin per garantire la corretta gestione delle attività legate all’energia nucleare.

Infine, il governo ha previsto la possibilità di offrire incentivi ai territori al fine di promuovere lo sviluppo di progetti energetici sostenibili. Questi incentivi stimoleranno gli investimenti e favoriranno l’adozione di soluzioni energetiche pulite e innovative.