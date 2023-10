Calcio spagnolo – Protezione Civile avvisa: attenzione ai falsi messaggi che invitano a scaricare unapp It-Alert, è un virus che ruba i soldi

La Protezione Civile ha lanciato un avvertimento ai cittadini sull’app falsa chiamata It-Alert, che in realtà è un pericoloso virus informatico. Secondo le autorità, questa app è stata progettata per infettare gli smartphone degli utenti e rubare informazioni sensibili.

Al contempo, il sistema nazionale di allarme pubblico è ancora in fase di sperimentazione e ha recentemente condotto un test di prova in tutta Italia il 14 settembre. Questo sistema è stato creato per garantire che la popolazione venga avvisata in caso di emergenze, come terremoti o alluvioni.

Tuttavia, il Team di D3Lab ha scoperto un nuovo messaggio falso che invita gli utenti a scaricare un’app che promette di migliorare l’esperienza online, ma in realtà svuota il loro conto corrente. Il truffatore ha creato un sito web simile all’app ufficiale di It-Alert, e mira specificamente agli utenti Android.

L’applicazione installata sullo smartphone contiene un malware noto come Spy Note, che prende di mira gli istituti finanziari e assume il controllo completo del dispositivo. La sua rimozione è estremamente difficile, e gli esperti raccomandano di stare attenti a questi tipi di minacce informatiche.

La Protezione Civile sottolinea l’importanza di essere vigili e di evitare di scaricare app da fonti non attendibili. Consiglia anche di utilizzare soluzioni antivirus affidabili per proteggere il proprio dispositivo.

In conclusione, gli italiani sono stati messi in guardia sull’app falsa It-Alert e sui rischi associati alla sua installazione. Allo stesso tempo, il sistema nazionale di allarme pubblico continua a essere testato per garantire la massima efficacia in caso di emergenze. La scoperta di un nuovo messaggio falso che promette grandi vantaggi, ma che in realtà drena il conto corrente, sottolinea l’importanza di essere sempre cauti quando si tratta di scaricare app da fonti non verificate.