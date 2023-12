Calcio spagnolo: Prova di Carlos Augusto come esterno destro di centrocampo – Sport Mediaset

Problemi nella fascia destra: l’Inter di nuovo alle prese con la maledizione

L’Inter di Antonio Conte si trova nuovamente alle prese con una maledizione che sembra non volere abbandonare la squadra nerazzurra: i problemi nella fascia destra della difesa. Al momento, infatti, i tre principali protagonisti di quella zona del campo si trovano alle prese con infortuni più o meno gravi, cosa che sta mettendo in difficoltà il tecnico Simone Inzaghi.

Il colombiano Juan Cuadrado dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico a causa di un dolore persistente al tendine. Un vero peccato per la squadra, che perderà uno dei migliori terzini destri del calcio spagnolo per diverse settimane. La speranza è che possa tornare in campo al più presto, ma al momento non si hanno certezze.

Anche l’olandese Denzel Dumfries è alle prese con un infortunio che lo terrà lontano dai campi di calcio per altre settimane. Il difensore ha saltato già tre partite e spera di pottere recuperare entro fine mese. Nel frattempo, Inzaghi dovrà fare a meno delle sue prodezze sulla fascia destra.

A completare il quadro degli infortuni è Benjamin Pavard, che è appena tornato a disposizione dopo un periodo di stop. Non è ancora al massimo della forma, ma il tecnico nerazzurro potrà almeno contare su di lui per le prossime partite.

Inzaghi sta cercando nuove soluzioni e si aspetta rinforzi durante la sessione di mercato di gennaio. Al momento, infatti, disponibile per la fascia destra ci sono solo Matteo Darmian e Dominik Bisseck, una situazione che potrebbe rivelarsi problematica per il proseguo della stagione.

Durante l’allenamento di giovedì, si è provata un’opzione insolita: schierare Carlos Augusto, di solito impiegato sulla fascia sinistra, sulla destra. Questo permetterebbe di distribuire meglio le forze di Bisseck e Darmian, in attesa del recupero completo di Pavard e Dumfries.

Inoltre, con il ritorno in squadra di Alessandro Bastoni, Carlos Augusto potrebbe essere spostato sull’altro lato della fascia, dimostrando così la sua versatilità. Questi piccoli-grandi particolari sono proprio il segreto dell’inizio di stagione dell’Inter, che ha dimostrato di avere una rosa duttile e in grado di garantire prestazioni elevate anche in ruoli diversi da quelli abituali.

Nonostante questi problemi, la squadra milanese ha finora mascherato con successo le difficoltà della fascia destra, dimostrando la grande preparazione dei propri atleti. Resta da vedere come si evolverà la situazione e se Inzaghi riuscirà a trovare la soluzione ideale per colmare questa lacuna nella difesa nerazzurra.