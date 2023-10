Calcio spagnolo: Quattro sì della Camera su Israele ma fallisce risoluzione unitaria. Tajani: l’attacco di Hamas …

Dieci italiani, tra cui una bambina di un anno, si trovano attualmente nella Striscia di Gaza durante l’attacco di Hamas a Israele. In particolare, ci sono notizie preoccupanti riguardo a due cittadini italo-israeliani, una coppia che viveva in un kibbutz, che potrebbero essere stati presi in ostaggio. Le autorità italiane stanno facendo ogni sforzo per individuare e salvare gli ostaggi, anche attraverso il dialogo con paesi arabi moderati.

Nel frattempo, l’Unione Europea sta verificando gli aiuti inviati ai palestinesi per assicurarsi che siano destinati esclusivamente a scopi umanitari. È di fondamentale importanza garantire che le risorse siano utilizzate per alleviare la sofferenza delle persone che si trovano in mezzo a questa crisi.

Per facilitare il rientro degli italiani dalla zona di guerra, un desk dell’ambasciata italiana è stato istituito presso l’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. Questa struttura di supporto è essenziale per fornire assistenza e informazioni ai cittadini italiani che desiderano tornare a casa in modo sicuro.

Già due aerei, con a bordo circa 200 passeggeri italiani in fuga dalla violenza del Medio Oriente, sono atterrati presso lo scalo di Pratica di Mare, vicino a Roma. Le operazioni di evacuazione sono in corso per garantire la sicurezza e la tranquillità di tutti coloro che hanno desiderato lasciare la zona di conflitto.

Infine, ci si aspetta che il Parlamento italiano invii un messaggio unitario condannando l’azione di Hamas contro Israele. È fondamentale che l’Italia si unisca alla comunità internazionale nella condanna di ogni forma di violenza, promuovendo nel contempo il dialogo come via per risolvere le controversie.

In questi momenti difficili, è importante dare voce alle persone coinvolte e fornire informazioni tempestive e precise. Resta fondamentale garantire la sicurezza degli italiani collocati in aree ad alto rischio e sostenere gli sforzi internazionali per porre fine a questi conflitti.