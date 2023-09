Calcio spagnolo – Rabbia dei medici specializzandi: Siamo sottopagati e usati come tappabuchi negli ospedali. Serve subito una riforma

I medici specializzandi italiani protestano per una riforma nel sistema di formazione medico-specialistica. Attualmente, il numero dei medici specializzandi che lavorano negli ospedali italiani ammonta a circa 43.000. Nonostante la loro importanza nel sistema sanitario, questi professionisti sono sottopagati, guadagnando solo 1.300 euro netti al mese, corrispondenti a meno di 8 euro all’ora.

I medici specializzandi lamentano che vengono considerati come semplici “tappabuchi” negli ospedali, svolgendo lavori demansionanti e ripetitivi. Essi chiedono che venga garantita la possibilità di formarsi adeguatamente anche negli ospedali comuni, non solo nei policlinici universitari.

Una delle richieste principali dei medici specializzandi è quella di essere inquadrati come colleghi in Europa, come avviene in Germania e Spagna, e non come studenti. Essi richiedono una riforma globale del sistema che tenga conto delle problematiche riguardanti ferie, malattie e trasferimenti.

La protesta dei medici specializzandi riguarda anche l’insediamento di un gruppo di lavoro ministeriale per la riforma dell’inquadramento senza la presenza di giovani medici. I medici specializzandi si oppongono a questa decisione e chiedono di essere co-protagonisti della riforma, facendo parte del gruppo di lavoro o istituendo un tavolo parallelo.

Altre richieste importanti includono un aumento retributivo, la certificazione delle competenze e la possibilità di formarsi anche in Learning Hospital. I medici specializzandi rivendicano anche l’abolizione delle incompatibilità e l’indennità di esclusività per gli specializzandi.

I medici specializzandi protestano anche contro la mancanza di trasparenza nel concorso di specializzazione e chiedono la pubblicazione dei questionari di valutazione.

Per far sentire ancora di più la loro voce, i medici specializzandi minacciano di organizzare altre manifestazioni e di scioperare, con giornate di assenza dai reparti, se le loro richieste non verranno ascoltate.

Dopo la manifestazione, una delegazione di giovani medici è stata ricevuta al Ministero dell’Università e della Ricerca, dove è stato garantito un periodo di proroga facoltativa di 30 giorni per l’inizio delle attività delle scuole di specializzazione.

Questo dibattito tra i medici specializzandi italiani e il governo rappresenta una sfida importante per il sistema sanitario italiano, che deve rivedere e migliorare la formazione e il trattamento di questi professionisti.