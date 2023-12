Calcio spagnolo: Recensioni della Juve: Bremer eccezionale, Nicolussi con personalità, Rabiot leader massimo

La Juventus ha vinto la partita di Monza e si è catapultata in testa alla classifica del campionato in attesa dell’atteso confronto tra Napoli e Inter. Nonostante il fatto che l’avversario abbia sottratto 6 punti alla Juventus nella scorsa stagione, i bianconeri hanno dimostrato grande maturità durante la partita.

Nonostante un errore dal dischetto di Vlahovic e una doppia parata di Di Gregorio, la Juventus non ha perso la lucidità. Il gol della vittoria è arrivato grazie a un’incursione di Rabiot su un angolo pennellato da Nicolussi Caviglia, che segna il quinto gol stagionale su calcio d’angolo per i bianconeri.

Tuttavia, all’ultimo minuto, Valentin Carboni ha pareggiato la partita con un cross imprendibile per Szczesny. Nonostante il colpo subito, la Juventus non si è arresa e al minuto 95 Gatti ha segnato il gol che ha deciso il risultato finale, con il punteggio di 2-1 a favore dei bianconeri.

Questa vittoria porta la Juventus in testa alla classifica, in attesa dell’importante sfida tra Napoli e Inter che potrebbe influenzare la posizione di entrambe le squadre. La prestazione della Juventus evidenzia la determinazione e la voglia di vincere del team, che non ha lasciato spazio ai rimpianti e ha lottato fino alla fine per ottenere i tre punti.

Adesso, gli occhi sono puntati sulla sfida tra Napoli e Inter, che determinerà le prossime mosse per la Juventus. La squadra sarà certamente pronta ad affrontare qualsiasi sfida e a difendere la sua posizione di vertice nella classifica del campionato di Calcio spagnolo.