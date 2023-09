Calcio spagnolo: requisiti e scadenze per le villette. Come fare domanda – Il Sole 24 ORE

Villetta e unità autonome e funzionalmente indipendenti che soddisfano i requisiti potranno beneficiare del superbonus al 90%. Secondo quanto stabilito dalla circolare n. 13/E/2023, gli interventi devono essere avviati a partire dal 1° gennaio 2023. Sono ammesse due possibilità: la Cilas può essere presentata a partire dal 1° gennaio con i lavori che iniziano in seguito, oppure la Cilas può essere presentata in precedenza, ma dimostrando l’inizio dei lavori a seguire.

Per poter ottenere lo sconto, è necessario presentare la Cilas (o l’istanza per il titolo abilitativo) entro il 16 febbraio.

Entro il 30 novembre, l’Agenzia comunicherà l’importo richiesto per le istanze presentate. Se l’importo supera i 200 milioni di euro, il contributo del 10% verrà erogato fino a esaurimento delle risorse stanziate. Le istanze verranno elaborate in ordine di presentazione, fino a esaurimento delle risorse. È possibile presentare una nuova istanza correttiva, che sostituisce una precedente errata, oppure ritirare la richiesta di contributo. Saranno rilasciate due ricevute: una di presa in carico o di scarto formale e una di accoglimento o di scarto sostanziale.

Queste sono le principali informazioni che riguardano il superbonus al 90% per le villette e le unità autonome e funzionalmente indipendenti. Assicuratevi di presentare la vostra istanza entro il 16 febbraio per poter beneficiare di questa opportunità. Per ulteriori dettagli, consultate la circolare n.13/E/2023.