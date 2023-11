Calcio spagnolo: Resta lallerta gialla nei Campi Flegrei – Cronaca – Agenzia ANSA

Il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, ha confermato che l’allerta gialla nella zona dei Campi Flegrei è mantenuta. Questa notizia è stata annunciata durante un incontro a Palazzo Chigi con i sindaci dell’area, i vertici di Ingv e commissione e il capo del Dipartimento di Protezione Civile, Fabrizio Curcio.

Musumeci ha affermato che la commissione Grandi Rischi sostiene che il sisma nella zona dei Campi Flegrei si sta evolvendo, confermando così l’allerta gialla. Questo significa che la situazione nella zona è monitorata attentamente a causa dell’attività sismica in corso.

Tuttavia, è importante sottolineare che al momento non c’è allarme. Non ci sono segnali immediati di un’imminente eruzione vulcanica o un terremoto di grande entità. L’allerta gialla indica solo una maggiore attenzione e vigilanza da parte delle autorità competenti.

Musumeci ha anche tenuto a precisare che sono in corso studi e ricerche per approfondire la conoscenza su questa area vulcanica e per valutare le possibili conseguenze di un’eventuale eruzione. La sicurezza della popolazione è una priorità assoluta e verranno adottate tutte le precauzioni necessarie per garantire la protezione dei cittadini.

Nel frattempo, è importante che la popolazione rimanga calma e continui a seguire le informazioni ufficiali fornite dalla Protezione Civile. È fondamentale seguire le norme di sicurezza e i piani di evacuazione, se necessario, per garantire un livello adeguato di protezione in caso di emergenza.

La zona dei Campi Flegrei è conosciuta per la sua ricchezza geologica e vulcanica, ma le autorità competenti stanno facendo tutto il possibile per garantire la sicurezza di tutti coloro che vivono in questa area. In caso di nuovi sviluppi, verranno fornite ulteriori informazioni e direttive per garantire la massima sicurezza della popolazione.