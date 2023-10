Calcio spagnolo: Roberta Morise ritrova lamore con Enrico Bartolini, le foto della showgirl e lo chef stellato a Roma

Roberta Morise e lo chef stellato Enrico Bartolini sono stati paparazzati insieme per le strade di Roma. La coppia sembra avere un certo feeling, come dimostrato dai baci ed effusioni scambiati durante la loro giornata insieme nella capitale italiana.

I due hanno anche pranzato in un ristorante nel centro di Roma, dove si sono mostrati affettuosi l’uno con l’altro. Non è ancora chiaro quando sia iniziata questa relazione, ma si ipotizza che potrebbe essere nata durante una tappa del programma televisivo di Roberta Morise in Maremma, dove Enrico Bartolini è uno chef famoso.

Roberta Morise ha recentemente ottenuto un grande successo con il suo programma televisivo, mentre Enrico Bartolini è apparso come giudice in un altro programma. Entrambi sono molto impegnati nel loro lavoro, ma sembra che abbiano trovato il tempo per dare spazio ai sentimenti.

Prima di questa relazione, Roberta Morise è stata legata sentimentalmente a Giulio Fratini, attualmente compagno di Elisabetta Gregoraci. Enrico Bartolini, d’altra parte, ha tre figli, ma non è noto chi sia stata la sua ex compagna.

Si sa che è passato almeno quattro anni da quando Enrico Bartolini ha avuto la sua ultima relazione stabile, mentre Roberta Morise ha scelto di concentrarsi sul lavoro dopo la fine della sua relazione precedente.

Non resta che attendere ulteriori sviluppi per scoprire se questa storia d’amore tra Roberta Morise e Enrico Bartolini si trasformerà in qualcosa di più duraturo. Nel frattempo, i fan della coppia possono solo affidarsi alle foto e ai rumor che mostrano quanto siano felici insieme.