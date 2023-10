Calcio spagnolo: Roma-Monza 1-0, gol di El Shaarawy allo scadere: risultato e classifica

La Roma vince 1-0 contro il Monza nel lunch match della nona giornata di Serie A. La partita è stata caratterizzata da una serie di episodi che hanno influenzato il risultato finale. El Shaarawy ha segnato il gol decisivo al 90′, regalando alla squadra la vittoria. Ma questa non è stata l’unica notizia della giornata. I padroni di casa hanno giocato in superiorità numerica per più di un tempo, dopo l’espulsione di D’Ambrosio per un fallo netto su Belotti. Tuttavia, l’allenatore della Roma, Mourinho, è stato anche lui espulso per le sue provocazioni alla panchina avversaria. Nonostante le numerose assenze, tra cui Dybala, Sanches e Smalling, Mourinho è riuscito a guidare la squadra verso la vittoria. Con i tre punti guadagnati, la Roma sale a 14 punti in classifica, mentre il Monza resta fermo a 12 punti nonostante la buona partita giocata. La Roma ha avuto diverse occasioni da gol nel corso della partita, ma è stata sfortunata nel colpire il palo per la settima volta in questo campionato. Tuttavia, la determinazione e la perseveranza della squadra sono state ripagate al 90′, quando El Shaarawy ha segnato con un destro su respinta della difesa avversaria. Nonostante la vittoria, Mourinho non è riuscito a contenere la sua frustrazione e ha visto la sua partita terminare prematuramente a causa delle proteste. Nonostante tutto, la Roma può essere orgogliosa della sua performance e spera di mantenere questo slancio positivo nella prossima partita.