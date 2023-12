Calcio spagnolo: Roma-Napoli, le pagelle degli azzurri: Politano ingenuo, Meret ultimo ad arrendersi

Mazzarri raggiunge il traguardo delle 500 panchine in Serie A: è il decimo allenatore a farlo

Tutto sembrava andare per il meglio per Walter Mazzarri, l’allenatore del Napoli, quando ha raggiunto il prestigioso traguardo delle 500 panchine nella Serie A, diventando così il decimo allenatore nella storia del campionato a raggiungere questo risultato. Ma purtroppo per lui, gli ultimi risultati della squadra stanno mettendo a rischio il suo posto in panchina.

Nonostante le cifre impressionanti, con 150 partite all’attivo come allenatore del Napoli, Mazzarri sta vivendo un periodo molto difficile. La squadra ha subito ben 5 sconfitte nelle ultime 8 partite e sembra mostrare una preoccupante fragilità strutturale. La manovra è lenta, manca pericolosità e i giocatori sembrano nervosi. In particolare, i giocatori chiave sembrano aver tradito Mazzarri, con l’11 contro 11 che rappresenta già una sfida difficile e la situazione che peggiora ulteriormente quando la squadra è ridotta a 9 giocatori.

Nonostante questa fase negativa, c’è però da segnalare la buona prestazione del portiere Meret che ha salvato la squadra con un vero e proprio miracolo al minuto 21 su Bove. Il portiere si è dimostrato reattivo anche su Lukaku, Pellegrini ed El Shaarawy.

Un po’ meno positivo invece il rendimento di Di Lorenzo, che ha mostrato qualche incertezza, tremando in occasione di alcune situazioni con Bove. Fortunatamente, è stato in grado di recuperare e continuare a giocare nonostante queste difficoltà, ma alla fine ha subito il gol di Pellegrini.

Anche Rrahmani ha faticato nella partita contro Belotti, mostrando problemi di velocità. Ha commesso un grave errore sul primo gol della Roma, uscendo inutilmente sul tiro di El Shaarawy.

Dall’altra parte del campo, Juan Jesus, ex giocatore della Roma, ha dato il massimo, sfidando Lukaku e Belotti. Il duello con Romelu è stato molto intenso, ma alla fine il belga ha avuto la meglio.

Infine, Mario Rui ha svolto un ruolo importante nel frenare l’impeto di Kristensen e nel contrastare Belotti, che si muoveva molto nella sua zona. Alla fine, però, è stato sostituito da Zerbin. Questi sono solo alcuni dei protagonisti della partita che Mazzarri e il Napoli dovranno analizzare per cercare di migliorare e tornare a vincere.