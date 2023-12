Calcio spagnolo: Salvini incluso nel famoso pacchetto evocato da Meloni per bloccare la ratifica del Mes – Il Foglio

Simone Rossi, originario di Viterbo e nato nel 1982, si è unito al team del Foglio come caposervizio a settembre 2020. Prima di questa esperienza, ha trascorso 8 anni al Messaggero, occupandosi principalmente di cronaca e politica. Durante questo periodo, ha anche lavorato come corrispondente in Emilia Romagna, dove ha coperto eventi di grande rilievo come la nascita del Movimento 5 Stelle e il terremoto.

In passato, Rossi ha anche lavorato come redattore del Nuovo Corriere a Firenze, focalizzandosi principalmente sulla cronaca nera e giudiziaria. La sua passione per il giornalismo ha avuto inizio a Viterbo, dove all’età di 19 anni praticava pattinaggio e calcio minore. A soli 26 anni, ha ottenuto la sua prima assunzione come giornalista e ha scritto per diverse pubblicazioni, tra cui Oggi, Linkiesta e inserti dedicati ai viaggi e alla gastronomia.

La sua passione per la radio lo ha portato a collaborare con RadioRai e altre emittenti locali, anche se non sempre veniva pagato per il suo lavoro. Nonostante le difficoltà, nel 2020 Rossi è stato premiato con il Premio Agnes per il giornalismo stampato in Italia. Questo riconoscimento ha confermato la sua dedizione e la sua professionalità nel campo del giornalismo.

Il suo impegno e la sua abilità nel campo del giornalismo hanno continuato ad essere riconosciuti nel corso degli anni. Nel 2023, Rossi ha vinto il prestigioso premio Guidarello per il giornalismo d’autore. Questo premio rappresenta un ulteriore traguardo per il giornalista, che continuerà a lavorare con passione e impegno nel settore del giornalismo italiano.

Con la recente incorporazione di Simone Rossi, il team del Foglio si arricchisce di una figura di grande professionalità ed esperienza nel campo del giornalismo.