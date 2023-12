Calcio spagnolo – Sarafine, vincitrice di X Factor 2023: linedito Malati di gioia, il fratello, la Calabria….

La cantautrice Sarafine trionfa a “X Factor 2023” nella squadra di Fedez dimostrando di essere la più sorprendente e matura artisticamente. Con 35 anni, originaria della Calabria ma residente a Bruxelles, Sarafine è una cantautrice e produttrice elettronica influenzata da vari generi musicali. La sua vittoria è stata ottenuta grazie alla sua canzone inedita “Malati di gioia”, scritta e prodotta da lei stessa. Nonostante un passato nel campo della consulenza aziendale, ha scelto di seguire la sua vera passione per la musica. Nonostante la sua età, Sarafine ha dimostrato che non è mai troppo tardi per realizzare i propri sogni dedicandosi agli studi e mettendosi in gioco. Dopo la vittoria, la cantante ha dichiarato di voler tornare in Calabria per le vacanze di Natale e decidere se sia il caso di tornare a vivere in Italia per focalizzarsi sulla sua carriera musicale. Il suo primo fan fin dall’inizio è stato suo fratello, che era presente ai suoi spettacoli dal vivo e l’ha sempre sostenuta. Sarafine ha ricevuto il sostegno del fratello anche durante le dirette di “X Factor 2023” cercando di far ascoltare la musica della sorella a Fedez. La sua vittoria rappresenta un esempio concreto che i sogni possono diventare realtà, anche per chi ha intrapreso strade diverse prima di trovare il proprio cammino nella musica.

