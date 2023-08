Calcio spagnolo: Scarpe alla moda per lAutunno 2023: i modelli da avere per i buyer – Elle

Dopo i mesi di lockdown e il boom delle vendite di scarpe da ginnastica durante la pandemia, sembra che il trend delle scarpe da festa stia lasciando spazio a modelli femminili più versatili. Secondo gli esperti del settore, il prossimo trend in fatto di calzature vedrà un ritorno a modelli che possono essere indossati sia di giorno che di sera, come ballerine, stivali e Mary Jane.

È impressionante la velocità con cui cambiano le tendenze nel mondo delle scarpe. Si è passati da una crescita esponenziale delle scarpe da ginnastica a quella delle scarpe femminili con tacchi alti. Tuttavia, dopo l’entusiasmo iniziale per le scarpe da festa post lockdown, sembra che la vita stia tornando alla normalità e i clienti stiano cercando scarpe adatte alla vita quotidiana, al lavoro, alle cene con gli amici e al tempo libero.

Le principali tendenze moda per l’autunno 2023 includono scarpe più chic con suole pulite ed eleganti, ballerine, stivaletti sofisticati e stivali alti o sopra il ginocchio. Le ballerine, in particolare, stanno vivendo un periodo d’oro come alternativa più raffinata alle scarpe da ginnastica e si prevede che diventeranno una delle principali tendenze per l’autunno 2023.

Altre tendenze comprendono le scarpe stringate brogue, i mocassini a punta e gli stivali strutturati o morbidi in colori terra. I marchi più quotati per le collezioni scarpe top includono Bottega Veneta, Saint Laurent, Loewe, The Row e Givenchy, mentre tra i giovani i marchi preferiti sono Courrèges, Nensi Dojaka, Marine Serre, Coperni e Diesel.

Per quanto riguarda i colori, le tendenze comprendono il marrone cioccolato, lo stucco e il nero, che sono stati molto presenti nell’ultimo anno. Inoltre, si sta assistendo a un ritorno della pelle verniciata e dei tacchi kitten, che sostituiscono i tacchi vertiginosi dell’anno scorso.

Con queste tendenze in mente, è possibile iniziare a pensare a cosa acquistare e indossare per l’autunno inverno 2023. Le scarpe femminili versatili saranno sicuramente protagonisti del prossimo periodo.