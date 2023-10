Calcio spagnolo: Schillaci, personale sanitario manca perché si è preferito strapagare i gettonisti

L’onorevole Luana Zanella ha presentato un’interrogazione urgente al ministro della Salute riguardante la carenza di personale sanitario in Italia. Secondo i dati presentati, entro il 2025 si prevede che circa 38.667 medici abbandoneranno il Servizio Sanitario Nazionale, tra cui specialisti, medici di medicina generale e pediatri a libera scelta.

Nel 2021, il numero complessivo di medici impiegati nelle strutture sanitarie italiane era di 124.506, di cui 102.491 erano impiegati dal Servizio Sanitario Nazionale. La densità media di medici in Italia era di 2,11 per 1.000 abitanti, ma vi erano differenze significative tra le regioni.

Per quanto riguarda gli infermieri, nel 2021 erano impiegati complessivamente 298.597 infermieri, con una densità media di 5,06 per 1.000 abitanti. Anche in questo caso, vi erano variazioni regionali significative. Nel personale dipendente delle strutture sanitarie, il rapporto tra infermieri e medici era di 2,4 nel 2021, con variazioni notevoli tra le regioni.

La carenza di personale infermieristico si è rivelata più grave rispetto a quella medica, ad eccezione del Molise e delle regioni che stanno implementando un piano di rientro. Allo stesso tempo, la sanità privata sta diventando sempre più popolare, ma ciò comporta un aumento dei costi per i cittadini italiani e un allungamento delle liste d’attesa per le cure mediche preventive.

Il ministro della Salute, Schillaci, ha risposto all’interrogazione evidenziando le misure già adottate per rafforzare il personale sanitario, ma ha anche riconosciuto la necessità di ulteriori investimenti. L’onorevole Zanella ha risposto sottolineando la mancanza di fondi adeguati e l’importanza di significative assunzioni per risolvere la crisi del personale sanitario.

Questa situazione è motivo di grande preoccupazione in quanto può incidere negativamente sulla qualità e sull’accessibilità delle cure mediche in Italia. È quindi necessario che il governo prenda provvedimenti immediati per affrontare questa emergenza e garantire un adeguato numero di medici e infermieri nella salute pubblica. Solo così potremo garantire una salute di qualità per tutti i cittadini italiani.