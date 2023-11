Calcio spagnolo: Schlein a Meloni: Mettiamo da parte lo scontro, serve una legge per agire nelle scuole… – la Repubblica

Una tragica notizia ha scosso l’Italia negli ultimi giorni, con l’inquietante scoperta del corpo della giovane Giulia Cecchettin, scomparsa da diversi giorni, in un canalone vicino al lago di Barcis. La sua morte ha suscitato profondo dolore e sconcerto nell’intero Paese.

Le autorità sono ancora alla ricerca del fidanzato di Giulia, Filippo Turetta, che è considerato un sospetto nella vicenda. Le indagini sono in corso per fare piena luce su questa terribile tragedia.

Di fronte a una situazione così tragica, Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha lanciato un appello alla premier Giorgia Meloni affinché si combatta la violenza contro le donne e le ragazze in modo bipartisan. Schlein chiede l’approvazione di una legge che introduca l’educazione al rispetto e all’affettività in tutte le scuole d’Italia.

Non solo, Schlein invita anche altre forze politiche a unirsi per fermare la spirale di violenza e sottolinea che il problema della violenza di genere è un problema maschile, che richiede un impegno comune per essere affrontato efficacemente.

La notizia ha suscitato grande interesse anche nel mondo dello spettacolo, con l’attrice e regista Paola Cortellesi, protagonista del film “C’è ancora domani”, che ha invitato le due leader politiche a un incontro per discutere di prevenzione dei femminicidi a partire dalla scuola.

In risposta a Schlein, Giorgia Meloni ha espresso il suo cordoglio per la famiglia Cecchettin e ha sottolineato l’importanza di fare piena luce su questo dramma. Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha assicurato che la proposta di educare al rispetto nelle scuole è già in lavorazione e verrà presentata presto.

Anche la ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella, sostiene l’importanza del dialogo e della collaborazione per combattere la violenza sulle donne e ha annunciato una campagna di sensibilizzazione nelle scuole.

Schlein insiste sulla necessità di una legge che agisca nelle scuole, affermando che la cultura tossica del patriarcato e della sopraffazione sta influenzando anche i giovani. Secondo Schlein, aumentare le leggi e le punizioni dopo le violenze non è sufficiente, serve l’educazione e la consapevolezza fin dalle scuole per combattere l’idea violenta e criminale del controllo sul corpo e sulla vita delle donne.

La morte di Giulia Cecchettin ha dato una terribile evidenza dell’estrema urgenza di agire contro la violenza di genere e di promuovere una cultura del rispetto fin dalle fasi più precoci dell’educazione. Speriamo che questa tragedia spinga a un impegno concreto da parte delle istituzioni e della società nel suo complesso per porre fine a questa spirale di violenza.