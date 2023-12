Calcio spagnolo – Scoperta scientifica dellanno: Semaglutide contro lobesità – Così cadono i pregiudizi sul peso

La rivista scientifica Science ha riconosciuto lo sviluppo dei farmaci agonisti del recettore GLP-1 come “scoperta dell’anno”. Secondo gli esperti, la molecola vincente è la semaglutide, diventata popolare negli Stati Uniti per il suo utilizzo da parte delle star per perdere peso. Questo farmaco agisce calmando il senso di fame e rallentando lo svuotamento gastrico, portando a una significativa perdita di peso.

Non solo la semaglutide è efficace per la perdita di peso, ma studi clinici hanno anche dimostrato che riduce i sintomi dell’insufficienza cardiaca e il rischio di infarti e ictus. Tuttavia, è importante utilizzare questi farmaci sotto il controllo di un medico, poiché possono avere effetti collaterali come nausea, vomito e diarrea.

Nonostante i risultati promettenti, alcune domande rimangono aperte, come la durata del trattamento e la necessità di assumerli a lungo termine per mantenere il peso perso. Inoltre, è emerso un problema di abuso, con persone che assumono la semaglutide senza indicazioni mediche, causando scompensi e malnutrizione.

In Italia, questi farmaci non sono ancora approvati per il trattamento dell’obesità, ma solo per il diabete. Attualmente, le opzioni disponibili per i pazienti obesi in Italia includono orlistat, bupropione, naltrexone e liraglutide. Tuttavia, nel prossimo futuro, si prevede lo sviluppo di altre molecole simili alla semaglutide, alcune delle quali potranno essere somministrate per via orale.

Infine, sono in corso studi sull’utilizzo degli agonisti del recettore GLP-1 nel trattamento della tossicodipendenza, del morbo di Alzheimer e del morbo di Parkinson. La ricerca continua nel campo dei farmaci per aiutare i pazienti affetti da queste patologie, offrendo nuove possibilità terapeutiche.