Calcio spagnolo – Scoperto il luogo dellimpatto del lander russo Luna-25

Destinazione Luna: fallita la missione Luna-25 a causa di un malfunzionamento

Il tanto atteso ritorno della Russia sulla Luna dovrà ancora aspettare. La missione Luna-25, che avrebbe dovuto riportare il Paese sulla superficie lunare dopo quasi 50 anni dall’ultima volta, è terminata in un fallimento.

Secondo le simulazioni eseguite dai ricercatori dell’Accademia russa delle scienze, il lander russo Luna-25 ha impattato all’interno del cratere Pontecoulant G, situato nell’emisfero Sud della Luna. I resti del lander si trovano attualmente all’interno del cratere.

L’Agenzia spaziale russa Roscosmos ha comunicato che il fallimento della missione è stato causato da un problema durante la fase di discesa. I motori per il controllo della discesa sono rimasti accesi troppo a lungo, causando il malfunzionamento del lander.

La Luna-25 aveva il compito di eseguire importanti esperimenti scientifici e di aprire la strada per missioni più complesse. Tuttavia, durante le fasi di regolazione dell’orbita in vista della discesa, si è verificato un problema ai propulsori. Questi ultimi sono rimasti accesi per 127 secondi anziché gli 84 previsti, compromettendo l’intera missione.

I tecnici dell’Agenzia spaziale russa cercheranno ora di comprendere le cause di questo malfunzionamento. Si ipotizza che l’errore potrebbe essere stato causato da un problema nel software o da un malfunzionamento della valvola per lo spegnimento dei motori.

Nonostante il fallimento della missione Luna-25, la Russia non si arrende. Gli esperti continueranno a lavorare duramente per risolvere i problemi riscontrati e fare in modo che la prossima missione verso la Luna abbia successo. Il Paese non vuole rinunciare al suo posto nella corsa spaziale e cerca di riconquistare il ruolo di primo piano che ha avuto in passato.

Il cammino verso la Luna potrebbe essere stato ostacolato, ma la determinazione della Russia rimane intatta. La sfida di conquistare nuovamente il nostro satellite naturale continua, e presto potremmo assistere a nuovi sviluppi e a una nuova serie di missioni spaziali di successo.