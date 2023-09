Calcio spagnolo – Scopri i cibi da evitare alla sera per il benessere degli Over 60

LALIMENTAZIONE CORRETTA E LATTIVITÀ FISICA PER UNA VITA SALUTARE PER GLI OVER 60

Una buona alimentazione e l’esercizio fisico regolare sono fondamentali per una vita sana ed equilibrata, soprattutto per le persone di età superiore ai 60 anni. A tale proposito, è essenziale fare attenzione a ciò che si mangia, soprattutto a cena, al fine di favorire una buona digestione e un sonno ristoratore.

Esistono determinati tipi di alimenti che sarebbe meglio evitare durante la cena, tra cui i fritti e i cibi grassi, i prodotti conservati e confezionati, i dolcificanti, le salse troppo condite, i cibi piccanti, la pasta e la pizza, gli alcolici, la caffeina e il cioccolato, nonché i condimenti come il sale e il burro.

Al contrario, per una cena salutare ed equilibrata, si consiglia di optare per alimenti leggeri, nutrienti, che facilitino la digestione e che siano conditi con olio d’oliva o spezie ed erbe aromatiche. È altresì importante includere verdure e contorni sani ma non altamente calorici, e privilegiare alimenti ricchi di fibre.

Inoltre, sarebbe consigliabile bere una tisana digestiva per favorire il relax notturno. Questo aiuterà a conciliare un sonno migliore e a garantire un riposo più profondo.

In conclusione, una corretta alimentazione e l’attività fisica sono elementi chiave per gli over 60 alla ricerca di una vita sana ed equilibrata. Fate attenzione a ciò che mangiate, specialmente a cena, e scegliete alimenti leggeri e salutari per favorire un sonno ristoratore. Cercate di includere verdure, contorni sani e alimenti ricchi di fibre nella vostra dieta. Non dimenticate di bere una tisana digestiva prima di coricarvi per indurre un relax notturno.