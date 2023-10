Calcio spagnolo: screening esteso a oltre il 25% dei cittadini in Emilia-Romagna per linfezione da HCV

Alla fine del 2022, solo 10 regioni avevano avviato il programma di screening per l’epatite C, secondo i dati ufficiali disponibili. L’Emilia-Romagna è stata la regione che ha effettuato lo screening su più persone, testando il 25,9% dei cittadini nella classe di età compresa tra i nati nel 1969 e il 1989.

L’Associazione EpaC ha inviato una richiesta al Ministero della Salute per includere una proroga per lo screening dell’epatite C nella prossima manovra finanziaria. Inoltre, hanno proposto di attivare uno screening per l’epatite Delta, tenendo conto delle nuove possibilità terapeutiche.

L’epatite cronica da virus HCV è una malattia spesso asintomatica, ma può portare a complicazioni come la cirrosi e il tumore al fegato. Stime mondiali indicano che circa 58 milioni di persone sono affette da infezione cronica da HCV. Tuttavia, grazie all’introduzione di farmaci antivirali di ultima generazione, si è registrato un tasso di guarigione del 98% senza effetti collaterali.

In Italia è stato avviato un programma di screening per l’epatite C rivolto alla classe di età 1969-1989 e ad alcune popolazioni a rischio. Tuttavia, solo 10 regioni hanno effettivamente iniziato l’implementazione del programma.

Attualmente, molte regioni sono bloccate nella definizione dei processi burocratici per lo screening, nonostante abbiano ricevuto i fondi necessari. Inoltre, lo screening HCV dovrà terminare il 31 dicembre 2023, a meno che non venga concessa una proroga dal governo. L’Associazione EpaC è preoccupata per la possibile interruzione del programma e chiede al Ministro della Salute di inserire una proroga nella prossima manovra finanziaria.

Per quanto riguarda l’epatite Delta, si stima che il 5% dei pazienti con epatite B sia coinvolto anche dal virus della Delta. In Italia, si ritiene che circa 10.000 persone abbiano contratto l’epatite Delta in aggiunta all’epatite B.

Gli esperti invitano a lavorare di più sull’educazione e sull’informazione della popolazione riguardo allo screening per l’epatite C. Nonostante l’efficacia del trattamento, è ancora necessario aumentare l’adesione allo screening.

L’epatite C continua ad essere un problema di salute pubblica in Italia. L’associazione EpaC sottolinea la necessità di prorogare lo screening e di portare l’ipotesi di attivare uno screening per l’epatite Delta all’attenzione dell’intergruppo parlamentare.

È importante notare che i dati ufficiali sull’attività di screening per l’epatite C sono disponibili solo fino a dicembre 2022. Alcune regioni non hanno ancora inviato i dati del primo semestre 2023, rendendo la situazione nazionale poco definita.