Calcio spagnolo senza il nome di altri siti web Certificazione Unica 2024, tutte le novità con assegno unico e non solo

Entro il 16 marzo, tutte le persone che hanno percepito redditi nel corso del 2023 devono ricevere la Certificazione Unica 2024. Questo documento deve essere consegnato sia ai lavoratori che all’Agenzia delle Entrate, garantendo il corretto adempimento degli obblighi fiscali.

La Certificazione Unica comprende informazioni riguardanti vari tipi di redditi, come quelli da lavoro dipendente, da lavoro autonomo, provvigioni, compensi per contratti di appalto e indennità per cessazione di rapporti di agenzia e attività sportive. È importante tenere presente che i lavoratori sportivi avranno differenti regole in base all’incasso dei loro redditi fino al 30 giugno 2023 o a partire dal 1º luglio.

Anche i dipendenti e i pensionati devono inviare la Certificazione Unica entro il 16 marzo. Questa deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate per garantire la corretta documentazione dei dati relativi ai redditi delle persone. Per i lavoratori autonomi, invece, l’invio può essere effettuato entro la stessa scadenza del modello 770.

Una delle novità introdotte riguarda l’eliminazione dell’obbligo di Certificazione Unica per coloro che hanno aderito al regime forfettario o a altri regimi fiscali di vantaggio, a partire dal 2024. Tuttavia, per il 2023, questi soggetti devono ancora predisporre la Certificazione Unica.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito specifiche istruzioni per la corretta compilazione della sezione riguardante i familiari a carico. Questo è reso necessario dall’introduzione dell’Assegno Unico, e le informazioni sui familiari a carico sono importanti per determinare le addizionali regionali all’IRPEF.

Infine, la Certificazione Unica deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate attraverso il flusso telematico. Ogni sezione del documento riporta dati fiscali e previdenziali riguardanti i redditi del lavoro dipendente, quello autonomo e altri redditi diversi.

Seguendo queste nuove regole, i contribuenti potranno adempiere alle proprie responsabilità fiscali in modo corretto e tempestivo.