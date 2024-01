Calcio spagnolo – Si vendono sempre meno smartphone, ma sempre più modelli molto cari: i perché di un paradosso solo apparente.

Le vendite globali di smartphone hanno registrato un calo del 1% nell’ultimo anno, ma c’è una categoria che sta avendo un notevole successo sul mercato: i telefoni premium. Nonostante la crisi economica e l’inflazione, i dispositivi che superano i 600 dollari stanno aumentando le loro vendite del 6%.

Secondo le ultime statistiche del settore, nel 2023 sono stati venduti molti più telefoni nella fascia premium rispetto a quelli economici, rappresentando quasi un quarto delle vendite complessive e addirittura il 60% dei ricavi totali. Questo dato è sicuramente sorprendente, ma sembra avere una spiegazione plausibile: i modelli premium durano più a lungo e offrono una migliore qualità rispetto ai dispositivi economici.

Inoltre, il mercato dei telefoni premium sta crescendo anche in paesi emergenti come l’India, insieme a Cina, Medio Oriente e Africa. Le promozioni, come quelle del Black Friday, hanno reso questi dispositivi più costosi più convenienti per i consumatori.

Tuttavia, c’è una sorpresa tra i produttori di telefoni premium: Apple non è più il vincitore in termini di vendite. La sua quota di mercato è diminuita rispetto all’anno precedente. Al suo posto, Huawei, con la serie Mate 60, e Samsung, con i dispositivi della serie S23 e i pieghevoli Galaxy Z Fold, stanno guadagnando quote di mercato nel segmento premium.

Ma non tutto è rose e fiori per l’azienda di Cupertino. Secondo alcune società di analisi, Apple potrebbe affrontare difficoltà nel 2024 e la valutazione delle sue azioni è stata ridotta. Nonostante ciò, l’amministratore delegato Tim Cook potrebbe lanciare il tanto atteso visore Vision Pro nelle prossime settimane, anche se non ci si aspetta una forte crescita delle vendite nel 2024.

In conclusione, il mercato dei telefoni premium sta vivendo un momento di crescita nonostante la crisi economica. Questo segmento sembra essere sempre più interessante per i consumatori che cercano dispositivi di alta qualità e duraturi. Mentre Apple lotta per mantenere la sua posizione dominante, Huawei e Samsung stanno emergendo come nuovi rivali nel settore.