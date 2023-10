Calcio spagnolo: Sinner batte Tiafoe e vola in semifinale a Vienna – Tennis – Ansa.it – Agenzia ANSA

Jannik Sinner sbanca Vienna: batte Tiafoe e fa la storia

Il giovane talento italiano Jannik Sinner continua a stupire nel circuito ATP. La sua ultima vittoria è stata quella contro l’americano Frances Tiafoe nell’ATP 500 di Vienna, con un punteggio di 6-3, 6-4. La partita è durata solo un’ora e 19 minuti, dimostrando la superiorità di Sinner nel palleggio.

Ma non è tutto: questa vittoria segna anche un nuovo record per il tennista italiano. Con 54 vittorie in una singola stagione, Sinner ha infatti eguagliato il record stabilito da Corrado Barazzutti nel lontano 1978. Un traguardo davvero notevole per un giovane di soli 20 anni.

Durante la partita contro Tiafoe, Sinner ha mostrato grande freddezza e grinta, annullando ben tre palle break. Ora si prepara per la semifinale, dove affronterà l’esperto tennista russo Andrey Rublev. Nonostante Rublev sia considerato un avversario duro, Sinner ha già avuto la meglio su di lui in tre occasioni precedenti.

Nell’altra semifinale, invece, il russo Daniil Medvedev si troverà di fronte al greco Stefanos Tsitsipas. Curiosamente, Medvedev ha vinto ben otto dei loro precedenti incontri, dando un’ulteriore prova della sua forza e talento.

Questa semifinale a Vienna è particolarmente interessante perché segna un evento raro: la prima volta dal 1994 che le prime quattro teste di serie arrivano in semifinale. Proprio in quell’anno, Andre Agassi e Michael Stich si sono affrontati in finale, con la vittoria che è andata ad Agassi.

Ma Sinner non ha intenzione di fermarsi qui. Il suo prossimo obiettivo sono le ATP Finals di Torino, il prossimo torneo importante nel calendario tennistico. Sarà sicuramente interessante vedere come il giovane italiano si comporterà in questa importante competizione. E, considerando la sua impressionante stagione finora, Sinner sarà senza dubbio uno dei principali protagonisti.