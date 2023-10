Calcio spagnolo: Sophie Codegoni si separa da Alessandro Basciano per motivi gravi

Sophie Codegoni ha annunciato su Instagram la fine della sua relazione con Alessandro Basciano. La coppia si era conosciuta all’interno della casa del Gf Vip e recentemente erano diventati genitori di una bambina di nome Celine Blu. Sophie ha scritto un lungo testo nelle sue stories, spiegando che la decisione è stata presa a causa di alcune scoperte gravi fatte di recente. Non avrebbe mai pensato che il padre della sua figlia potesse arrivare a tanto. La decisione non è stata presa a cuore leggero, ma per rispetto di se stessa e della loro bambina. Sophie continuerà a lavorare attraverso i social, portando positività e il suo sorriso come ha sempre fatto. Al momento, ha bisogno di tempo per elaborare tutto e si sente distrutta. Chiede ai suoi sostenitori di darle tempo per superare tutto ciò, in quanto pensava di avere accanto una persona diversa ma si sbagliava.