Calcio spagnolo – Sotto lalbero spunta una mini-sanatoria sul Superbonus. Ma Giorgetti tace e non è detto che acconsenta (di L. Bianco)

Il governo italiano non prevede una proroga per il Superbonus. Secondo Giancarlo Giorgetti, il Superbonus costa circa 4,5 miliardi di euro al mese. Il monitoraggio dei costi del Superbonus indica che la misura potrebbe costare più del previsto, aumentando il deficit al 5,3% per quest’anno. Nonostante ciò, il governo sta considerando un intervento sul 110%. Potrebbe esserci una mini-sanatoria per coloro che non hanno raggiunto il requisito di miglioramento energetico per accedere al Superbonus. L’azienda di rinnovamento energetico Rete Irene sostiene che molti lavori sono stati ostacolati da vari problemi e che nemmeno un Sal straordinario sarebbe sufficiente. I beneficiari del Superbonus potrebbero quindi dover accontentarsi del 70% del rimborso. La maggioranza e Forza Italia continuano a insistere per delle soluzioni. Giorgetti chiede un monitoraggio aggiornato dei costi e Forza Italia chiede una transizione per coloro che sono a metà dei lavori. Il governo potrebbe concedere una sanatoria per evitare controlli fiscali sulle classi energetiche degli edifici beneficiari del Superbonus. Non ci sono conferme ufficiali riguardo alla sanatoria, ma potrebbe essere inclusa nel decreto Milleproroghe o in un decreto ad hoc nel 2024. Giorgetti sarà ascoltato in Parlamento per discutere del bilancio e potrebbe esserci un’apertura sulle detrazioni edilizie.

