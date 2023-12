Calcio spagnolo: Spalletti, Confronto con tutti, così silenzia le critiche – Il Tempo

Luciano Spalletti, tecnico della nazionale italiana di calcio, ha recentemente partecipato ad un’intervista durante la festa di Fratelli d’Italia ad Atreju, Roma. Durante l’evento, Spalletti ha voluto sottolineare l’importanza di parlare di sport anziché di politica, ribadendo che il calcio dovrebbe essere un mezzo di unione per tutte le persone, indipendentemente dalle proprie idee politiche.

In risposta alle accuse di aver cambiato orientamento politico partecipando all’evento dei giovani FdI, Spalletti ha chiarito di non aver preso alcuna posizione politica, ma di essere presente semplicemente per condividere idee e confrontarsi con persone che potrebbero avere opinioni diverse.

Spalletti ha poi sottolineato l’importanza di rappresentare l’Italia come campioni in carica, affermando che la squadra nazionale non può tirarsi indietro e deve portare la bandiera del paese sulle spalle con orgoglio.

Inoltre, il tecnico ha evidenziato che l’Italia deve essere ricordata non solo per il suo calcio feroce, ma anche per i valori che rappresenta, come l’integrità, la determinazione e il rispetto reciproco.

Durante l’intervista, Spalletti ha anche espresso la sua opinione sulla questione della violenza sulle donne, sostenendo che è fondamentale promuovere il buon senso attraverso l’educazione, per creare consapevolezza e prevenire tali episodi.

Le sue parole hanno trovato il sostegno anche dal ministro dello Sport e dei Giovani, Andrea Abodi, il quale ha affermato che Spalletti è un “fratello d’Italia” e ha apprezzato il suo impegno nel promuovere il confronto tra persone con opinioni diverse come segno di rispetto reciproco.

In conclusione, Luciano Spalletti si è dimostrato un tecnico impegnato non solo nel mondo del calcio, ma anche nella promozione dei valori positivi e dell’unità nazionale, tramite il confronto e la crescita insieme a persone che possono avere opinioni diverse.