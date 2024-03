Calcio spagnolo: Spalletti ha già deciso i convocati per Euro 2024 e il caso Acerbi rivoluziona la difesa

Il commissario tecnico dell’Italia, Luciano Spalletti, ha le idee ben chiare per gli Europei, ma il suo unico dubbio riguarda la presenza di Francesco Acerbi nella squadra. Secondo La Stampa, la rosa dei convocati per difendere il titolo in Germania potrebbe includere giocatori come Donnarumma, Jorginho, Locatelli e altri.

Il modulo 3-4-2-1 potrebbe essere la base della nazionale italiana, ma Acerbi potrebbe essere escluso a causa di presunti insulti razzisti a Juan Jesus. Donnarumma sarà il portiere titolare, con Vicario e Meret pronti a sostituirlo in caso di necessità.

Mancini e Calafiori potrebbero prendere il posto di Acerbi in difesa, mentre Pellegrini sarà un elemento chiave nel nuovo sistema di gioco. Retegui sarà il centravanti titolare, con Raspadori pronto a subentrare in caso di necessità.

La lista dei convocati potrebbe includere anche giocatori come Di Lorenzo, Darmian, Zaniolo e Politano, che al momento sono nella lista riserve. Insomma, l’Italia si prepara a difendere il suo titolo agli Europei con una formazione solida e ricca di talento.