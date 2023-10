Calcio spagnolo: Spalletti rilancia Scamacca e Berardi. Prima convocazione per Udogie – la Repubblica –> Calcio spagnolo: Spalletti rilancia Scamacca e Berardi. Prima convocazione per Udogie

Milano: La Nazionale italiana di calcio, guidata dal tecnico Spalletti, ha annunciato la seconda lista dei convocati che presenta diverse novità rispetto al mese di settembre. Tra gli attaccanti, le assenze di Immobile e Rategui hanno spinto alla chiamata di Kean e all’inserimento di Scamacca e Udogie. Inoltre, torna in squadra anche Berardi. Riguardo alla difesa, si nota l’accelerazione di Udogie, terzino sinistro del Tottenham. Per quanto riguarda il centrocampo, la presenza di Boloca non viene confermata, ma torna Bonaventura.

Spalletti ha confermato la linea di rinnovamento della squadra, ma non ha rinunciato all’esperienza. Tra i convocati sono presenti sia Acerbi che Bonaventura. L’esclusione di giocatori come Immobile segna il passaggio generazionale, riducendo il numero di veterani presenti nella finale dell’Europeo 2021 a Wembley.

La lista dei convocati comprende molti giovani talenti, come Donnarumma, Barella, Di Lorenzo e Chiesa, che avevano preso parte alla finale e conquistato la vittoria a Wembley. Alcuni giocatori chiave come Chiellini, Bonucci, Emerson, Jorginho, Verratti, Insigne e Immobile, invece, non sono stati convocati.

Ecco l’elenco completo dei convocati:

Portieri: Gianluigi Donnarumma, Alex Meret, Ivan Provedel, Guglielmo Vicario;

Difensori: Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Cristiano Biraghi, Matteo Darmian, Giovanni Di Lorenzo, Federico Dimarco, Federico Gatti, Gianluca Mancini, Giorgio Scalvini, Destiny Udogie;

Centrocampisti: Nicolò Barella, Giacomo Bonaventura, Bryan Cristante, Davide Frattesi, Manuel Locatelli, Sandro Tonali;

Attaccanti: Domenico Berardi, Federico Chiesa, Moise Kean, Giacomo Raspadori, Gianluca Scamacca, Mattia Zaccagni, Nicolò Zaniolo.