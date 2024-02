Calcio spagnolo: Speaker Camera USA: Non voteremo disegno di legge sullUcraina. LIVE – Sky Tg24

Il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, ha respinto le affermazioni di alcuni dirigenti occidentali sul possibile attacco della Russia a un Paese membro della Nato, ritenendole irrealistiche. Szijjarto ha sottolineato che la Nato è molto più forte della Russia, quindi la possibilità di un attacco sarebbe senza senso per Mosca.

Inoltre, il ministro ungherese non considera la Russia una minaccia per la sicurezza dei Paesi membri della Nato. Durante la sua visita in Croazia, Szijjarto ha inaugurato una nuova scuola a Petrinja, finanziata dall’Ungheria per sostenere la città colpita da un violento terremoto nel dicembre 2020.

Il ministro ha anche espresso l’interesse dell’Ungheria ad accelerare l’allargamento dell’Unione Europea ai Balcani occidentali. Secondo Szijjarto, sarebbe ingiusto condizionare l’adesione della Serbia all’Unione Europea alla questione del Kosovo e alla normalizzazione dei rapporti con Pristina.

Infatti, il ministro ha dichiarato che la Serbia è pronta ad entrare nell’Unione già domani e che senza di essa non ci sarà stabilità nei Balcani occidentali. L’Ungheria continua ad impegnarsi per sostenere la Serbia e promuovere la cooperazione regionale in modo da garantire una crescita economica e politica stabile nella regione.

La posizione chiara del ministro Szijjarto in merito alla Russia e all’allargamento dell’Unione Europea ai Balcani occidentali sottolinea l’importanza dell’Ungheria nel contesto europeo e la sua determinazione a garantire la sicurezza e la stabilità nell’area.