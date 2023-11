Calcio spagnolo: stagione finita per Gavi a causa della rottura del crociato, fuori 7-9 mesi. La norma che permette al Barcellona di sostituirlo

Gavi, giovane talento del calcio spagnolo, ha subito un infortunio durante l’incontro di qualificazione tra la Spagna e la Georgia. Durante la partita, il giocatore ha avvertito un forte dolore dopo un salto per prendere il pallone. Il medico della Nazionale si è detto preoccupato per le condizioni fisiche di Gavi e per la gravità dell’infortunio.

La notizia ha suscitato grande preoccupazione nel mondo del calcio spagnolo. Dopo aver segnato un gol, un compagno di squadra ha voluto omaggiare il giovane centrocampista mostrando la maglia di Gavi. Questo gesto ha dimostrato l’affetto e il sostegno del team per il giocatore durante questo momento difficile.

Tuttavia, il Barcellona ha criticato la decisione della Federazione Spagnola di schierare Gavi in una partita che non era di fondamentale importanza, considerando che la Spagna è già qualificata per l’Euro 2024. Il club ritiene che ci fosse un inutile rischio per il giocatore, soprattutto alla luce delle sue promettenti capacità.

Le dichiarazioni del CT Luis De La Fuente alla fine della partita hanno sollevato molte polemiche. Secondo alcuni esperti consultati dai media spagnoli, l’infortunio di Gavi sarebbe stato causato da un fallo e non dalla sua azione successiva. Questo ha alimentato ulteriormente la discussione e ha portato alla luce l’importanza di proteggere i giovani talenti del calcio spagnolo.

La notizia dell’infortunio di Gavi ha sicuramente lasciato un’impronta negativa nel cuore dei tifosi spagnoli. Ora, l’attenzione sarà rivolta alla riabilitazione del giocatore e al suo recupero. Si spera che Gavi possa tornare presto in campo per dimostrare il suo talento e contribuire al successo del calcio spagnolo.